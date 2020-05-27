Росгвардейцы задержали челябинца, находящегося в федеральном розыске

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который находился федеральном розыске и скрывался от следствия. Сейчас с ним работают сотрудники полиции.

Вчера, 26 мая, около девяти часов вечера наряд группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии получил сообщение от сотрудников полиции, что во дворе одного из домов, расположенных по улице Каслинской, неизвестный мужчина ведет себя агрессивно и пристает к прохожим.

«Прибывших на место бойцов Росгвардии встретил местный житель. Он указал на мужчину, по внешним признакам находящегося в состоянии опьянения, который, заметив приближающихся росгвардейцев, стал вести себя еще более вызывающе. При проверке его личности стражи правопорядка выяснили, что ранее неоднократно судимый 29-летний челябинец более пяти месяцев находится в федеральном розыске», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Известно, что с октября прошлого года мужчина является обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и скрывается от следствия.

Бойцы Росгвардии передали задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.