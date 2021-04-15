Россельхознадзор наказал бизнесменов, травивших южноуральских детей просрочкой

Россельхознадзор по Челябинской области наказал предпринимателей, которые поставляли некачественную продукцию в детские сады, школьные столовые, больницы, приюты региона.

Проведенные контрольно-надзорные мероприятия позволили должностным лицам Россельхознадзора привлечь к административной ответственности виновных предпринимателей. Было возбуждено 13 административных дел.

Так, в частности, к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил ведомство привлекло следующих поставщиков:

- аттестованного специалиста ООО «Мясное раздолье» за поставку в частную школу-интернат и в детский сад мяса неизвестного происхождения;

- ИП Злыгостев И. В. за поставку в детский сад говядины с истекшим сроком годности, в школу – просроченного творога;

- ИП Минеев Ф. И. за поставку в санаторий говядины с истекшим сроком годности;

- ИП Трифонов Н. И. за поставку в санаторий перевозимой с нарушением баранины;

- ИП Цыбизова И. В. за поставку в детский сад мяса цыпленка-бройлера с истекшим сроком годности.

К административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил правил переработки или реализации продуктов животноводства ведомство привлекло:

- ООО «Урал», которое поставило в детский сад говядину с истекшим сроком годности;

- ИП Лезина М. А. и детский сад «Забава» за поставку и, соответственно, прием мяса цыпленка-бройлера с истекшим сроком годности;

- образовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Коррекционная начальная школа-детский сад» за то, что приняло от ИП Писаревская Е. П. молочную продукцию с истекшим сроком годности (предпринимателю вручено предупреждение).