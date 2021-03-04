Руководство полиции по Каслинскому району отстранено от работы по подозрению в коррупции

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Руководство полиции по Каслинскому району отстранено от работы по подозрению в коррупции

Руководство отдела МВД по Каслинскому району (Челябинская область) отстранено от работы. Начальника отдела Романа Войщева и его заместителя Андрея Коренькова подозревают в коррупции.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Установлено, что Войщев и Кореньков давали незаконные распоряжения подчиненным о передаче им части денежных премий. В настоящее время они отстранены от исполнения должностных обязанностей.

«Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств. В случае подтверждения фактов противоправной деятельности данные руководители будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», - сообщили в региональном полицейском главке.

Материалы переданы в СКР по Челябинской области. Уголовное дело пока не возбуждено.

