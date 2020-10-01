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С ложкой наперевес банда подростков грабила салоны сотовой связи

Происшествия
Сегодня, 14:26
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Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор пятерым подросткам, которые совершали налеты на салоны сотовой связи. Продавцам они угрожали обувной ложкой.

Первое нападение подростки совершили на магазин сотовой связи «Мегафон» на улице Гагарина.  Они нанесли несколько ударов металлической ложкой продавцу по голове  и пытались похитить сотовые телефоны, находящиеся на витринах. Однако довести свои действия до конца не смогли, потому что продавец оказал активное сопротивление.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, после этого подростки отправились в  салон «МТС» на улице Кирова. Угрожая металлической ложкой для обуви продавцу магазина, они разбили стеклянные витрины, откуда похитили 22 мобильных телефона на общую сумму 351 200 рублей. Таким же способом они нанесли ущерб на 480 тысяч рублей салону  сотовой связи «МТС» на улице Гагарина.

Приговором суда самому старшему налетчику (20 лет) назначено наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Остальные участники нападений, а им на момент совершения преступления было от 14-ти до 16 лет, получили от трех с половиной до пяти лет лишения свободы.

 

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