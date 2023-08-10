10.08.2023
Прощальный матч Даниса Зарипова прошел в Казани
10.08.2023
С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмировалось 11 человек
10.08.2023
Россияне потратят на домашние заготовки 8800 рублей
10.08.2023
На Аркаим впервые приедет «Пушкин»
10.08.2023
Петр Решетников лично проверил состояние кыштымской развалюхи на улице Ичевой
10.08.2023
Два района Челябинска защитят от клещей
С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмировалось 11 человек
07.08.2023
Южноуральские железнодорожники собрали более трех миллионов рублей в ходе благотворительного забега
31.07.2023
Четвертого августа в Челябинске пройдет благотворительный забег «Достигая цели!»
24.07.2023
Акция «Поезд знаний» впервые состоялась на детской железной дороге в Челябинске
13.07.2023
На ЮУЖД зафиксировано 75 нарушений водителями правил пересечения ж/д переездов
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023