С начала года на ЮУЖД выявлено 47 нарушений водителями правил при пересечении ж/д переездов

За январь-апрель 2023 года на полигоне Южно-Уральской железной дороги дежурными по переездам зарегистрировано 47 нарушений водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям направлена в ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, за первые четыре месяца года на ЮУЖД произошло одно дорожно-транспортное происшествие - в республике Башкортостан на перегоне Учалы – Шартымка.

Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.