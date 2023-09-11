Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Челябинске

Шесть человек, включая троих несовершеннолетних, пострадали в дорожно-транспортном происшествии на северо-западе Челябинска, сообщили в городской Госатоинспекции.

Авария произошла 10 сентября в 21 час 30 минут напротив дома 70/1 по Комсомольскому проспекту.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель Шевроле Ланос двигался по улице Ворошилова от проспекта Победы в сторону улицы Молодогвардейцев. При пересечении регулируемого перекрестка с Комсомольским проспектом совершил столкновение с ВАЗ-2112, которым управлял 19-летний водитель. ВАЗ двигался по Комсомольскому проспекту от улицы Молодогвардейцев в сторону улицы Солнечная.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и четыре пассажира Chevrolet, в том числе двое маленьких детей - 2022 и 2021 годов рождения. Малыши сидели на руках у взрослых на заднем сиденье.

Также пострадала 17-летняя пассажирка ВАЗа, она не была пристегнута ремнем безопасности, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Челябинска.