11.09.2023
В ДТП на Комсомольском проспекте Челябинска пострадали шесть человек, в том числе два малыша
11.09.2023
Челябинские силачи завоевали «золото» чемпионата мира в Узбекистане
11.09.2023
Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Челябинске
11.09.2023
Консультация юриста: может ли работодатель отказать магистранту в ученическом отпуске
11.09.2023
Искать квалифицированных специалистов ММК помогает робот-рекрутер
11.09.2023
Пресечены очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области
Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Челябинске
26.07.2023
СКР и прокуратура контролируют ход расследования уголовных дел по ДТП с шестью пострадавшими
23.07.2023
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с шестью пострадавшими спортсменами под Кыштымом
18.05.2023
В Магнитогорске к делу о наезде автомобиля на двух юных сестер подключилась прокуратура
30.03.2023
Челябинские подростки, сбитые машиной на тротуаре, получили серьезные травмы
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023