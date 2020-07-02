Силовики ищут куда делись четыре миллиона, направленные на благоустройства дворов Копейска

СК возбудил уголовное дело по факту оплаты благоустройства дворов Копейска (Челябинская область). В деле фигурирует сумма в четыре миллиона рублей.

Копейским отделом Следственного Комитета возбуждено уголовное дело по части первой статьи 286 Уголовного кодекса РФ – «Превышение должностных полномочий».

В основу уголовного дела легли материалы проверки КСП, по результатам которой установлены факты оплаты невыполненных работ по благоустройству дворовых территорий Копейска в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по муниципальному контракту между МУ Копейского городского округа «Городская служба заказчика» и ООО «Капитал».

Бюджету причинен ущерб на сумму более четырех миллионов рублей.

Есть ли состав мошенничества в установленных фактах, следственные органы еще выясняют.