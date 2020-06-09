Силовики провели обыски у лидера челябинских нацболов
Полиция Челябинска пришла с обыском к руководителю челябинского отделения «Другой России» Ивану Алексееву. По предварительной информации его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 282.2. Уголовного кодекса Российской Федерации – «Организация деятельности экстремистского сообщества».
О визите силовиков к руководителю челябинского отделения «Другой России» Ивану Алексееву сообщает сайт незарегистрированной политической партии.
«По словам Ивана, его подозревают в совершении преступления по статье 282.2 УК РФ. Он также сообщил о задержании ещё нескольких местных нацболов. Активисты не выходили на связь с 6 июня, их разыскивают родители», - сообщили в пресс-службе «Другой России».
На момент публикации материала получить комментарий силовиков не удалось.
Для справки:
«Другая Россия» — незарегистрированная российская политическая партия. Учреждена 10 июля 2010 года на съезде в Москве бывшими членами запрещённой Национал-большевистской партии. 21 января 2011 года партии было отказано в официальной регистрации. С тех пор партия получала еще несколько отказов в регистрации - последний в июле 2019 года.
Члены партии на современном политическом жаргоне именуются «лимоновцами» или «нацболами».
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.