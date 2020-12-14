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Силовики задержали челябинца, сообщившего о захвате заложницы

Сотрудники УФСБ Челябинской области и уголовного розыска УМВД Челябинска задержали местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил, что в Кусе удерживает заложницу. За нее он потребовал выкуп.

Звонок в дежурную часть полиции поступил 13 декабря. Мужчина сообщил о заложнице и сказал, что готов ее освободить за 50 тысяч долларов. Сотрудники ФСБ совместно с оперативниками Челябинска быстро «вычислили» звонившего. Им оказался житель областного центра.

«Звонок мужчина совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан. Информация о заложнице не подтвердилась», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.