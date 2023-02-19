Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе проверки обстоятельств пищевого отравления учеников лицея №142 Челябинска (Советский район).

Следственные органы СУ СКР по Челябинской области провели доследственную проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по части первой статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Напомним, по информации регионального минздрава, накануне, 18 февраля, трое детей находились в стационаре, получая необходимое лечение; их состояние оценивалось как удовлетворительное. Также врачи продолжали оказывать помощь тем, кто обращался в поликлинику с жалобами на рвоту и боль в животе.

Как сообщает сегодня, 19 февраля, региональное следственное управление СК России, в учебном учреждении продолжают работать следователи СКР, сотрудники контролирующих органов, в том числе Роспотребнадзора, прокуратуры. Устанавливаются должностные лица, в обязанности которых входит организация безопасного питания школьников.

При этом в администрации Челябинска подчеркивают, что о причинах произошедшего можно будет говорить только после получения результатов лабораторных исследований, так как у заболевших смешанная симптоматика.

Отметим, доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования Александру Бастрыкину представит руководитель СУ СК России по Челябинской области Петр Решетников.