СК проводит проверку по факту отравления угарным газом жительницы Магнитогорска и ее детей

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту отравления угарным газом жительницы Магнитогорска (Челябинская область) и ее детей, живущих в частном доме.

Вчера, второго декабря, пострадавшая обратилась в службу скорой медицинской помощи: и сама горожанка, и четверо ее детей в возрасте от восьми до 15-ти лет были доставлены в лечебное учреждение с признаками отравления.

По инициативе следственных органов СКР по Челябинской области материалы по этому делу были переданы им из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки.

«По предварительным данным, причиной отравления явилась утечка угарного газа из системы вентиляции дровяной печи. По информации медицинских работников, угрозы здоровью поступившей семьи нет», - сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Владимир Шишков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.