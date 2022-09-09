СК России разыскивает опасных украинских военных преступников и обещает миллион за помощь

Главное следственное управление СК России разыскивает украинских военных преступников.

Это Немичев Константин Витальевич, 10.01.1996 г.р., и Величко Сергей Олегович, 03.01.1994 г.р. (кличка «Чили»), пытавшие и совершившие убийства с особой жестокостью российских военнослужащих.

Преступники объявлены в федеральный и межгосударственный розыск, за помощь в их поимке назначено вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Установочные данные по ВЕЛИЧКО:

пол: МУЖ,

национальность: УКРАИНЕЦ,

дата рождения: 3.1.1994,

место рождения: УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., , Г.ХАРЬКОВ,

данных по особым приметам нет.

Установочные данные по НЕМИЧЕВУ:

пол: МУЖ,

национальность: УКРАИНЕЦ,

дата рождения: 10.1.1996,

место рождения: УКРАИНА, ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., , Г.ХАРЬКОВ,

данных по особым приметам нет.