СК возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в Еманжелинском районе

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки при пожаре в поселке Зауральский Еманжелинского района.

Как сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального следственного управления СК России Александр Скорик, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Девочка находилась в комнате вместе с 11-месячной сестрой, которая госпитализирована в медицинское учреждение. Предположительная причина смерти старшей сестры - отравление продуктами горения», - сказал Александр Скорик (младшая девочка также отравилась угарным газом).

Известно, что в момент пожара матери детей дома не было. Малышки находились в квартире одни. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электросети.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СКР по Челябинской области.

Напомним, ранее аналогичная трагедия произошла в Южноуральске. В огне погиб трехлетний мальчик. Он также находился дома один. Следственным комитетом по Челябинской области возбуждены уголовные дела по статьям ««Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Расследование взял на контроль руководитель СК России Александр Бастрыкин.