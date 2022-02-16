Скоков поручил разобраться с депортацией мужчины на Украину

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков дал поручение подчиненным разобраться с депортацией на родину гражданина Украины, который с десятилетнего возраста живет в России.

Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко и главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков посетили Центр временного содержания иностранцев. В нем находятся иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие депортации или выдворению с территории России. Многие из них десятилетиями живут в нашей стране, но в силу различных причин не легализуют свой статус.

«Очень много обращений от них поступает мне.

Как раз вчера на личный прием пришла пожилая женщина, сына которой, гражданина Украины, живущего с десятилетнего возраста в России (уже 27 лет), хотят депортировать. Она плакала и очень просила помочь.



Не знаю, кто сегодня был более человечным - омбудсмен или генерал- полиции. Истории и судьбы людей не оставили его равнодушными. Приняты решения помочь и сыну моей заявительницы, и женщине с тремя детками, родившимися и выросшими в России», - сообщила у себя на странице в социальной сети омбудсмен Юлия Сударенко.

Как сообщили в региональном полицейском главке, Михаил Скоков дал поручение руководству управления по вопросам миграции провести дополнительную проверку и оказать, с учетом действующего законодательства и ситуации, в которой оказались граждане, максимальное содействие.

Омбудсмен Юлия Сударенко отметила, что очень надеется, что пройдет немного времени и в сотруднике полиции все вновь будут видеть «дядю Степу – милиционера».