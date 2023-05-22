Следователи начали проверку по факту смерти двух жителей Снежинска на пожаре

В Снежинске (Челябинская область) проводится проверка по факту смерти на пожаре двух жителей города. По предварительным данным, причиной смерти является отравления угарным газом.

В воскресенье, 21 мая 2023 года, в одном из садовых домов Снежинска произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями были обнаружены тела пожилых мужчины и женщины.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Причины возникновения возгорания выясняются. По предварительным данным, причиной смерти является отравления угарным газом.