Смертью четырехлетнего мальчика в Аше заинтересовался Следственный комитет

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти четырехлетнего мальчика, который утонул в реке СИМ. Назначены все необходимые судебно-медицинские исследования.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, в указанный вечер мальчик вместе со сверстником гулял по берегу реки. Когда мальчик зашел в воду, течением реки его стало уносить на глубину. Сверстник побежал звать взрослых на помощь. Спустя некоторое время тело мальчика нашли ниже по течению реки», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», тело ребенка было обнаружено в трехстах метрах от берега. Его тело искали 19 сотрудников МЧС и полицейских. С родственниками в это время работал профессиональный психолог.

В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование, проводятся мероприятия по установлению точных обстоятельств произошедшего.