"Солдатская мать", передававшая взятки от призывников военкому Магнитки, получила срок

В Челябинской области за посредничество во взяточничестве осуждена представительница региональной общественной организации "Комитет солдатских матерей". Суд приговорил ее к трем с половиной годам лишения свободы.

Женщина передавала полученные от призывников в качестве взяток деньги военному комиссару Магнитогорска Андрею Житникову, а тот "отмазывал" молодых людей от армейской службы - по состоянию здоровья.

По предложению государственного обвинителя суд признал жительницу Магнитки виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных статьей 291.1 "Посредничество во взяточничестве".

"С декабря 2018-го года по октябрь 2019-го, действуя в качестве посредника, женщина получила от призывников более 600 тысяч рублей за их незаконное освобождение от армейской службы", - рассказал агентству "Урал-пресс-информ" заместитель военного прокурора Челябинского гарнизона подполковник юстиции Олег Кочуров.

По его словам, часть этих денег представительница комитета солдатских матерей Челябинской области оставила себе - за посреднические услуги, а остальную сумму передала в качестве взяток военкому Житникову.

По решению суда иски военного прокурора о взыскании с осужденной в доход государства денежных средств, полученных ею за "услуги", оказанные военкому, удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело в отношении второго посредника во взяточничестве находится на рассмотрении. Уголовное дело в отношении Андрея Житникова готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу.