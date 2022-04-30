30.04.2022
В Челябинске в Родительский день запустят дополнительные маршруты общественного транспорта
30.04.2022
На дороги Челябинска вывели мотовзвод
30.04.2022
Полицейские Челябинска помогли восьмилетнему мальчику вернуться домой
29.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля и первое мая
29.04.2022
ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта
29.04.2022
В 31-ый раз Златоустовский театр «Омнибус» проводит «Неделю милосердия»
Сотрудница структуры минобра Челябинской области стала фигурантом еще двух уголовных дел
29.04.2022
Суд не выпустил челябинского депутата Ершова из СИЗО
27.04.2022
Замглавы минздрава Челябинской области не выпустили из СИЗО
26.04.2022
Челябинские таможенники совместно с ФСБ задержали контрабандиста военной продукции
26.04.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области установили лжеминеров
Как будут учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая
29.04.2022
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022