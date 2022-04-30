Сотрудница структуры минобра Челябинской области стала фигурантом еще двух уголовных дел

По результатам проверки КСП Следственным управлением СК РФ по Челябинской области возбуждены и расследуются еще два уголовных дела по статье «Получение должностным лицом взятки» в отношении лица из числа руководства ГБОУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования».

Официально имя чиновницы на называется, но, видимо, речь снова идет о руководителе контрактной службы регионального центра оценки качества и информатизации образования региона Елене Морданенко.

«Вскрыты два новых эпизода взяток по 150 тысяч рублей. Они были получены от предпринимателей за общее покровительство и беспрепятственное заключение контрактов на поставку оргтехники, закупаемой в рамках реализации национального проекта «Образование».

Напомним, ранее в отношении указанного должностного лица уже было возбуждено уголовное дело статье «Получение взятки в крупном размере», - сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по данным следствия, сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки было выявлено, в период 2019-2021 обвиняемая получила взятку от предпринимателя в сумме 350 тысяч рублей за заключение контракта на поставку офисной техники.

Сопровождение уголовного дела осуществляет УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области и УФСБ России по Челябинской области.

Напомним, 31 марта чиновнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.