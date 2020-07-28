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Сотрудник исправительной колонии Озерска застрелился на рабочем месте

Происшествия
Сегодня, 13:42
Автор: 
Евгения Александрова

Сотрудник исправительной колонии №24 города Озерска - (Челябинская область) - молодой мужчина 1983-го года рождения - застрелился на рабочем месте.

ЧП произошло вчера утром. 27-го июля. Данную информации подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

"По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Все материалы переданы в СУ СКР по Челябинской области", - сообщила агентству "Урал-пресс-информ" начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Ольга Емельянова.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
ГУФСИН
СКР
Озерск
суицид
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