Сотрудник МЧС Миасса предотвратил ЧП по дороге на службу

Инспектор группы профилактики пожаров специальной пожарно-спасательной части № 2 МЧС России по Челябинской области Сергей Галеев помог предотвратить происшествие на транспорте в Миассе.

В плотном потоке по Тургоякскому шоссе двигался троллейбус, за которым на легковом автомобиле ехал на службу Сергей Галеев. Он заметил дым и огонь на крыше общественного транспорта. Ни водитель, ни пассажиры не подозревали о происходящем. Сергей пытался предупредить шофёра о возникшей угрозе с помощью звукового сигнала автомобиля, но тот продолжал движение. После нескольких безрезультатных попыток Сергей предпринял решительные действия: обогнал троллейбус и преградил ему путь.

«В следующее мгновение он выскочил из автомобиля, объяснил ситуацию водителю общественного транспорта. Совместно они провели эвакуацию пассажиров. Затем водитель снял штанговый токоприемник с линии проводов и, вооружившись огнетушителем, под контролем инспектора пожарной охраны, сбил открытое пламя», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Всё произошло неожиданно и внезапно, но закончилось быстро и благополучно благодаря тому, что Сергей не растерялся. Вместе с водителем они действовали решительно, что позволило не допустить человеческих жертв и травм, а также спасти троллейбус.