Сотрудниками УФСБ ликвидирована нарколаборатория

УФСБ России по Челябинской области пресечен незаконный сбыт и производство синтетических наркотических средств в особо крупных размерах на территории Южного Урала.

При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты химическая лаборатория, более четырех килограммов синтетических наркотиков, около 300 литров химических реактивов, необходимых для синтеза наркотических средств.

Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере», которые на регулярной основе занимались производством наркотиков в целях сбыта на территории Челябинской области.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.