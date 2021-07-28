28.07.2021
Прокуратура Челябинска требует возбудить уголовное дело против мужчины, избившего пенсионера
28.07.2021
Роддом в Магнитогорске перепрофилируют под лечение пациентов с ковидом
28.07.2021
Сотрудниками УФСБ ликвидирована нарколаборатория
28.07.2021
В Челябинской области осудили иностранца, который продавал наркотики за биткоины
28.07.2021
«РИА Рейтинг» оценило долговую нагрузку Челябинской области
28.07.2021
Участник конкурса рецептов на Аркаиме поделился секретом приготовления казачьего шулюма
Сотрудниками УФСБ ликвидирована нарколаборатория
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021