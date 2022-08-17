Сотрудниками УФСБ совместно с полицейскими Троицка задержана главбух структуры местной администрации

Сотрудниками УФСБ совместно с полицейским Троицка (Челябинская область) задержана начальник отдела бухгалтерского учета структурного управления администрации Троицкого муниципального района. незаконно начислявшая премии.

Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» совместно с коллегами из отдела регионального УФСБ города Троицка выявлен факт присвоения и растраты средств.

«В ходе проведенных мероприятий установлено должностное лицо структурного управления органа местного самоуправления, которое, используя свое должностное положение, действуя из корыстной заинтересованности с целью личного обогащения растратило вверенные денежные средства путем начисления необоснованно завышенных премий руководителям дошкольных и общеобразовательных учреждений, разницу в которых присваивало себе», - сообщили в региональном полицейском главке.

По подозрению в совершении данного преступления задержана ранее не судимая жительница Троицка. По данным следствия в течение нескольких лет подозреваемой передали более 200 тысяч рублей.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела бухгалтерского учета управления по делам образования администрации Троицкого муниципального района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей – «Присвоение», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемая в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса российской Федерации помещена в изолятор временного содержания.