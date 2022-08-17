17.08.2022
По факту смертельной аварии на трассе М-5 возбуждено уголовное дело
17.08.2022
Новый сквер в Советском районе будет полностью готов ко Дню рождения Челябинска
17.08.2022
В Челябинске состоится первый фестиваль военных оркестров войск Росгвардии
17.08.2022
Минкульт Челябинской области отмечает совершеннолетие
17.08.2022
В июле в Челябинской ускорился рост цен на услуги ЖКХ и пассажирский транспорт
17.08.2022
Прокуратура Карталов потребовала ограничить доступ в заброшенное здание военного госпиталя
Сотрудниками УФСБ совместно с полицейскими Троицка задержана главбух структуры местной администрации
10.08.2022
Сотрудники УФСБ помешали жителям Еткульского района наладить сбыт самодельного оружия
03.08.2022
Депутата Белоусова объявили в розыск
03.08.2022
Депутат Госдумы Белоусов получил десять лет колонии
03.08.2022
Белавкин осень встретит в СИЗО
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022