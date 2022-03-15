Сотрудники ФСБ по Челябинской области помогли отправить за решетку адвоката из Башкортостана

Центральный районный суд Челябинска признал виновным члена адвокатской палаты Республики Башкортостан в совершении мошенничества. Уголовное дело в отношении него расследовалось СУ СК России по Челябинской области по оперативным материалам УФСБ.

Член адвокатской палаты Республики Башкортостан был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в марте 2021 года при получении 350 тысяч рублей от местного жителя за решение вопросов, связанных с возвратом имущества, изъятого у последнего в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, расследуемому в органах внутренних дел. При этом у адвоката отсутствовали необходимые полномочия для проведения вышеуказанных действий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Суд приговорил адвоката к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.