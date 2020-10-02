Сотрудники ФСБ в Чебаркуле изъяли контрафактных сигарет на сумму свыше шести миллионов рублей

Сотрудники ФСБ России по Челябинской области в Чебаркуле изъяли из незаконного оборота 125 тысяч пачек немаркированных табачных изделий на сумму свыше шести миллионов рублей.

Как выясняли силовики, местный житель организовал доставку немаркированной табачной продукции белорусских производителей для дальнейшей реализации в торговых точках Чебаркуля. Сигареты он хранил в двух гаражах.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более шести миллионов рублей.

Оперативные материалы УФСБ переданы в следственные органы ГУ МВД России по Челябинской области для принятия решения о возбуждения уголовного дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».