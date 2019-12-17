Сотрудники ФСБ задержали этническую ОПГ, которая перевозила мигрантов через границу

Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области пресечена деятельность ОПГ, специализировавшейся на незаконной легализации иностранных граждан. Задержание организаторов проводились при силовой поддержке спецназа.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, участниками преступной группы оформлялись фиктивные регистрации по месту пребывания иностранцев. На основе ложных сведений об иностранцах изготовлялись поддельные трудовые договоры, осуществлялась перевозка нелегальных мигрантов через границу для продления сроков пребывания на территории РФ. Взамен оказываемых услуг члены ОПГ брали с иностранцев от 1500 до 3000 рублей.

По предварительным оценкам выручка от преступной деятельности может составлять свыше 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.