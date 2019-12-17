Сотрудники ФСБ задержали этническую ОПГ, которая перевозила мигрантов через границу
Фото: 
ФСБ
Происшествия
Сегодня, 12:54

Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области пресечена деятельность ОПГ, специализировавшейся на незаконной легализации иностранных граждан. Задержание организаторов проводились при силовой поддержке спецназа.

 

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, участниками преступной группы оформлялись фиктивные регистрации по месту пребывания иностранцев. На основе ложных сведений об иностранцах изготовлялись поддельные трудовые договоры, осуществлялась перевозка нелегальных мигрантов через границу для продления сроков пребывания на территории РФ. Взамен оказываемых услуг члены ОПГ брали с иностранцев от 1500 до 3000 рублей.

По предварительным оценкам выручка от преступной деятельности может составлять свыше 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Отправить новость
Происшествия
13.12.19 15:40
Не должен сидеть в тюрьме?
Суд Екатеринбурга согласился с прекращением уголовного дела в отношении Сергея Давыдова
Происшествия
12.12.19 13:12
Тефтелев признался в получении взятки
Происшествия
11.12.19 14:25
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева
Происшествия
03.12.19 15:42
В Челябинске задержаны террористы
Вчера, 14:53
Челябинец устроил кровавую резню у ломбарда
Вчера, 12:01
Жители Кусы рискуют провалиться в канализацию
Вчера, 10:54
В Златоусте родители выиграли суд у школы, где их дочь дважды получила травмы
Вчера, 10:32
Челябинская прокуратура опротестовала решение мэрии о стройке на Братьев Кашириных
Вчера, 10:21
«Снюсы» в челябинском лицее распространяла 12-летняя ученица
13.12.19 15:40
Суд Екатеринбурга согласился с прекращением уголовного дела в отношении Сергея Давыдова
13.12.19 13:06
Вор на воре: как первые лица Челябинска и региона набивали карманы
13.12.19 11:38
Пьяный челябинец оттаскал дознавателя за волосы и отправился в колонию
13.12.19 11:36
В Варненском районе в аварии пострадали четыре человека
12.12.19 18:13
Второй фигурант по уголовному делу Тефтелева отправлен в СИЗО
Политика
Сегодня, 12:39
Новую структуру администрации Челябинска депутаты приняли единогласно
Среда обитания
Сегодня, 10:04
ММК озеленяет Магнитку
Новости
Сегодня, 12:42
Среда обитания
В Магнитогорске в этом году высадили более 4 тысяч деревьев
Сегодня, 12:25
Федерация
Роструд насчитал восемь сокращенных недель в 2020 году
Сегодня, 12:14
Федерация
Пенсионеров отправят в социальный туризм
Сегодня, 11:03
Происшествия
На станции Челябинск-Главный  из цистерны вытекло реактивное топливо
Сегодня, 10:32
Происшествия
Под Златоустом легковушка врезалась  в  технику дорожников
Материалы рубрики
Сегодня, 11:03
Происшествия
На станции Челябинск-Главный  из цистерны вытекло реактивное топливо
Сегодня, 10:32
Происшествия
Под Златоустом легковушка врезалась  в  технику дорожников
Вчера, 16:37
Происшествия
В Чебаркульском районе об бешенства умер бычок
Вчера, 15:13
Происшествия
В Челябинске пьяный дебошир с игрушечным пистолетом напал на продавцов
Вчера, 14:53
Происшествия
Челябинец устроил кровавую резню у ломбарда
Теги
УФСБ по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика