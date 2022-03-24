24.03.2022
Карталинец продавал подделки под видом царских монет
24.03.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска спасли жизнь малыша
24.03.2022
Текслер рекомендовал главам активно вовлекать залежные земли в сельхозоборот
24.03.2022
Ювелирная работа: врачи ЧОКБ избавили юную пациентку от опасной почечной аномалии
24.03.2022
Текслер: Любые факты необоснованного роста цен необходимо жестко пресекать
24.03.2022
Челябинская область хлебом и мясом обеспечена
Сотрудники ГИБДД Челябинска спасли жизнь малыша
16.03.2022
Госавтоинспекторы Челябинска выявили более 400 нарушений водителями «маршруток» и автобусов
11.03.2022
Сотрудники полиции Южноуральска ищут очевидцев аварии со смертельным исходом
27.07.2021
В Челябинске бесправный водитель устроил ДТП, отправив пассажира в кому
14.03.2021
В Сосновском районе в ДТП погиб 38-летний мужчина
Три месяца до экзаменов: эксперты «Ростелекома» рассказали, как быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ
24.03.2022
Школьное питание как искусство баланса: изучаем меню вместе с родителями
23.03.2022
В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов
23.03.2022
Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью
23.03.2022
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
22.03.2022