Сотрудники ГИБДД Челябинска спасли жизнь малыша

Сотрудники госавтоинспекции Челябинской области помогли доставить в больницу ребенка, находящегося в бессознательном состоянии. Сейчас жизни малыша ничто не угрожает.

В адрес управления госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области поступило обращение от супружеской пары, в котором они выразили благодарность сотрудникам областного полка ДПС. Полицейские помогли оперативно доставить их десятимесячного ребенка в больницу Челябинска.

«Супружеская пара рассказала, что во время отдыха в Сосновском районе у их сына резко ухудшилось самочувствие, и они решили незамедлительно вернуться в Челябинск. В пути следования маленькому пассажиру стало еще хуже – мальчик начал терять сознание, и родители очень беспокоились о его здоровье. Увидев экипаж ГИБДД, они обратились к полицейским с просьбой помочь срочно доставить ребенка в больницу», - сообщили в региональном полицейском главке.

Инспекторы ДПС УГИБДД Евгений Смолин и Александр Соколов, увидев состояние ребенка, приняли решение о доставке малыша до ближайшей больницы на патрульном автомобиле. Посадив маму с ребенком в служебную машину, используя специальную светозвуковую установку, сотрудники смогли сократить время и оперативно доставить ребенка в больницу Челябинска. При этом полицейские заранее созвонились с врачами и объяснили, что мальчику срочно требуется медицинская помощь. В ближайшей медицинской организации по прибытии ждала бригада скорой помощи. Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает.

Руководством ГУ МВД России по Челябинской области принято решение о поощрении сотрудников.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области