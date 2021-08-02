Сотрудники ГИБДД отвезли теряющего сознание челябинца в больницу

В Челябинске сотрудники ГИБДД помогли мужчине, который стал терять сознание на улице. Полицейские приняли решение не ждать скорую помощь, а самостоятельно отвезти горожанина в больницу, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города.

“Я утром почувствовал легкое недомогание, поехал на работу, - рассказал челябинец Михаил Никифоров. - Ехал с работы, мое состояние стало ухудшаться. Я увидел сотрудников Госавтоинспекции, стоявших на дороге с проблесковыми маячками. Я решил к ним обратиться за таблеткой. Они увидели, как мне становится все хуже и хуже. Они решили отвезти меня в ближайшую больницу, где мне оказали медицинскую помощь. Я хочу выразить благодарность сотрудникам Госавтоинспекции, которые не оставили меня в сложной ситуации с моим плохим самочувствием. Я бы, наверное, не дошел бы до дома”.

Сотрудник ГИБДД Ярослав Конкин признался, что сначала он вместе с напарником Александром Мотовиловым вызвали скорую помощь. Но, глядя на то, что мужчине становится все хуже, решили самостоятельно привезти его к медикам.

“Патрульный автомобиль с включенными световыми и звуковыми спецсигналами незамедлительно повез гражданина до больницы. Благодаря вовремя принятому инспекторами ГИБДД решению - человеку была своевременно оказана медицинская помощь и все завершилось благополучно”, - подытожили в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска.