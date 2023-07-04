Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли канал незаконного сбыта наркотических средств, задержав в мае прошлого года двоих человек с десятью килограммами гашиша.

Как оказалось, криминальный дуэт планировал сбыть наркотик на территории Уральского федерального округа.

В настоящее время оба задержанных уже осуждены. Советский районный суд Челябинска признал и жителя Забайкальского края, и южноуральца виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК РФ.

Одного из них суд приговорил к семи годам колонии строгого режима, другого – к шести годам лет колонии общего режима, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.