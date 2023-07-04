04.07.2023
Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша
04.07.2023
Челябинская детская библиотека имени Аси Горской к осени станет модельной
04.07.2023
По факту ДТП с девятью пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело
04.07.2023
В Челябинске водителю стало плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей
04.07.2023
СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш
04.07.2023
В Челябинске участились случаи масштабных загрязнений мусором зеленых массивов
Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша
30.06.2023
В Челябинской области силовики противостояли условным террористам
23.06.2023
Текслер поручил принять дополнительные меры по защите железнодорожных объектов
15.06.2023
Житель Челябинской области осужден за призывы к терактам
09.06.2023
В Снежинске установлена мемориальная доска герою-фронтовику Виктору Самойлину
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023