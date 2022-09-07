Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли деятельность оружейников-нелегалов

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области пресекли преступная деятельность лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Челябинская область стала одним из сорока регионов страны, где спецслужба во взаимодействии с МВД России и Росгвардией помешала преступным планам свыше 90 человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, в июле-августе этого года по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В результате из незаконного оборота изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: четыре пулемета («ДП-27», «ДП-40», «РПК»), 18 автоматов («АК-103», «АК-47», «АКМС», «АК-74», «АКС-74У»), 25 пистолетов-пулеметов («ППС», «ППШ», «МР-38», «МР-40», «STG-44», «VZ-26»), 171 пистолет и револьвер («АПС», «Марголина», «ПМ», «ПСМ», «ПЯ», «Страж», «Ткварчельского», «ТТ», «Beretta», «Browning», «Colt», «CZ», «Luger», «Mauser», «Retay», «Scorpion», «SIG Sauer», «Stalker», «Walther», «Наган», «Taurus»), 130 винтовок, карабинов и ружей («Вепрь», «ИЖ», «КО-44», «Лось», «Мосина», «МР», «МЦ», «Сайга», «СВД», «СВТ», «Север», «СКС», «Тигр», «ТОЗ», «Белка», «Веnеlli», «Mauser»), а также пусковую установку «ПТУР-9М-112» и 14 ракет к ней, три огнемета РПО-А «Шмель», 28 гранатометов («РПГ-30», «РПГ-18», «РШГ»), 96 выстрелов к гранатометам («РПГ-7», «СПГ-9», «ВОТ-17», «ВОГ-25»), 111 артиллерийских снарядов, 14 минометных мин, шесть мин «МОН-50», 28 взрывателей, 223 ручные гранаты («М-39», «РГН», «РГД-5», «РГД-33», «РГО», «Ф-1»), более 41 килограмма взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 46 тысяч 800 патронов, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

В результате действий силовиков прекращена деятельность 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается, заявили в ФСБ.