07.09.2022
Жительница Челябинска пожаловалась Наталье Котовой на опасную дорогу к школе
07.09.2022
Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли деятельность оружейников-нелегалов
07.09.2022
В центре Челябинска в День города закроют движение транспорта
07.09.2022
Музей Победы приглашает жителей Челябинской области на онлайн-программу ко Дню танкиста
07.09.2022
«Оглядываясь назад»: жители Челябинской области могут «оживить» старую технику
07.09.2022
Сатка начинает отопительный сезон восьмого сентября
Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли деятельность оружейников-нелегалов
07.09.2022
УФСБ Челябинской области ведет следствие в отношении сторонников радикальных группировок
24.08.2022
ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области задержали подозреваемых в хищении средств спортшколы
23.08.2022
Бывший начальник из ГУФСИН Челябинской области будет сидеть за взятку
22.08.2022
Вынесен приговор организаторам канала незаконной миграции, задержанным ФСБ
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022