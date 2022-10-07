Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с полицейскими задержали «черных» лесорубов

Сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области совместно с полицейскими регионального главка задержаны пятеро «черных» лесорубов. Ими оказались четверо жителей Башкортостана и южноуралец. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил шесть миллионов рублей.

Сигнал сотрудникам УФСБ по Челябинской области о том, что в Травниковском лесничестве (Чебаркульский район) подрядчики выпилили лишние 128 сосен, поступила от главного управления лесами.

В ходе совместной работы с оперативниками управления ФСБ, чебаркульские полицейские выяснили, что директор подрядной организации был собственником пилорамы. Он дал указание рабочим срубить сосны объемом почти 200 кубических метров. Потом он распилил их и хотел продать.

«По месту распиловки древесины правоохранителями проведены обыски, изъят грузовой автомобиль «Урал», на котором вывозились незаконно вырубленные сосны. В ходе расследования уголовного дела следствием была получена информация еще об одном факте противоправной деятельности», - рассказали в региональном полицейском главке.

«Черные» лесорубы орудовали и на территории Бишкильского лесничества. Там они спилили 40 сосен.

В отношении жителя Чебаркульского района и четверых жителей Башкортостана возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области