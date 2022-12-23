23.12.2022
Всё для фронта, всё для Победы: итоги гуманитарной миссии «Единой России» в 2022 году
23.12.2022
Сотрудники УФСБ пресекли серьезные «поставки» мефедрона в Челябинскую область
22.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 декабря (18+)
22.12.2022
Врачи клиники ЮУГМУ вернули юному трубачу возможность свободно дышать
22.12.2022
Комсомольский проспект снова сухой, вода вернулась в дома челябинцев
22.12.2022
МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в популярных мессенджерах
Сотрудники УФСБ пресекли серьезные «поставки» мефедрона в Челябинскую область
21.12.2022
Завершено расследование хищения миллионов из спорткомплекса «Рифей»
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
09.12.2022
Герои Отечества – гордость УФСБ России по Челябинской области
06.12.2022
Экс-руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска стал фигурантом уголовного дела
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022