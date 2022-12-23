Сотрудники УФСБ пресекли серьезные «поставки» мефедрона в Челябинскую область

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли канал незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере жителями Башкортостана, обвинительные приговоры которым вынес городской суд Копейска.

Один из наркодилеров проведет семь с половиной лет в колонии строгого режима, второй – четыре с половиной года в колонии общего режима. Оба жителя Башкортостана признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 30 и частью пятой статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, осужденные являлись участниками межрегиональной организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Члены ОПГ распространяли наркотические средства через тайниковые закладки в разных регионах России, в том числе в Челябинской области.

Сотрудники УФСБ задержали двоих участников преступной группы в мае этого года. При обыске у жителей Башкортостана обнаружили и изъяли пять килограммов мефедрона, который они собирались сбыть неустановленным лицам.

«Также к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима Сосновским районным судом приговорена жительница Челябинска за попытку сбыта около ста граммов мефедрона аналогичным способом. Она задержана в результате оперативных мероприятий в июле 2021 года», - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, сотрудники которого в текущем году изъяли из незаконного оборота в общей сложности свыше 140 килограммов наркотиков и ликвидировали три нарколаборатории.