Сотрудники УФСБ установили незаконную рубку лиственницы в Нязепетровском районе

Верхнеуфалейский городской суд (Челябинская область) признал виновным бригадира–вальщика леса Шемахинского участкового лесничества Нязепетровского муниципального района Челябинской области, причастного к хищению ценных пород деревьев.

Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с Нязепетровским территориальным отделом ГКУ «Управление лесничествами Челябинской области» установлен факт несанкционированной вырубки лиственницы в защитной полосе вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, лесничеству был нанесен ущерб в сумме более одного миллиона 400 тысяч рублей.

Часть суммы виновный возместил в процессе расследования уголовного дела. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с запретом занимать должности в организациях, работающих в сфере лесозаготовки сроком на три года.