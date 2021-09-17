Спасатели трех городов искали 75-летнюю бабушку, которая отправилась за клюквой и заблудилась

В Каслинском районе (Челябинская область) в районе озера Келейное, собирая клюкву в лесном массиве, на одном из заболоченных берегов озера, 75-летняя женщина не вышла на дорогу до наступления сумерек и в темноте попала в болота. Избежать беды помог телефон - она смогла дозвониться до знакомых и попросить о помощи.



На помощь бабушке пришли профессиональные спасатели Кыштымского отряда областной ПСС, добровольцы из Кыштыма, Касли, Снежинска. Выбираясь из болот, она надеялась выйти к берегу, но в темноте оказалась на одном из островов озера, плотно заросшем камышом.



«Ближе к полуночи спасатели обнаружили женщину, отвели в ближайший охотничий домик и предприняли меры по ее согреванию: растопили печь, вскипятили воду. А добровольные спасатели из Снежинска, зайдя в район поисков с другой стороны, нашли короткий и более «сухой» путь через болота до берега. Состояние пострадавшей удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась», - рассказала пресс-секретарь областной службы спасения Марина Яковлева.



Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры личной безопасности при выходе на природу.

Обязательно сообщайте близким, о месте и времени возвращения.

В минимальном наборе вещей должны быть: заряженный телефон, спички, сменные тёплые вещи, запас воды и еды.



