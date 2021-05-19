Спасатели восьмые сутки ищут пропавшего в горах Абхазии уральского туриста

В Абхазии продолжаются поиски пропавшего туриста из Екатеринбурга 64-летнего Владимира Ульянова. Спасатели обследовали перевал Химса в верховьях реки Гумиста, где инструктор тургруппы оставила мужчину. Но на месте базового лагеря его не оказалось.

«Спасатели обследовали окрестности, однако осмотр не дал результатов. Принято решение самым тщательным образов исследовать маршрут предполагаемого движения из высокогорной зоны в сторону побережья. Спасатели надеются на то, что Ульянов решил самостоятельно спускаться с высокогорья и, следовательно, его можно обнаружить на возвратном маршруте. Таким образом, поиски российского туриста в верховьях Гумисты, которые ведутся с 12 мая, продолжаются», - сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

Напомним, группа туристов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга отправилась в верховье реки Гумиста.

В среду, 12 мая, в 11:20 минут в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что тургруппа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь.

Спасатели на вертолете обследовали местность, где, по данным тургруппы, должен был находится Владимир Ульянов. Но облет на вертолете не дал результатов.

В свою очередь спасатели доставили основную тургруппу в Сухум. Инструктор Анна Делева пояснила, что один из участников – Владимир Ульянов – был физически не готов к походу.

«Оставили человека на перевале в палатке с едой. Сказали никуда не уходить», - рассказала Анна Делева.

После чего основная тургруппа пошла в радиальный выход с одной ночевкой. Но там их настигла непогода. Они стали спускаться вниз, но сбились с пути. Тогда они приняли решение спуститься к побережью и обратиться за помощью к спасателям.