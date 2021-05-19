19.05.2021
В Челябинске состоялось благотворительное ледовое шоу для борцов с ковидом
19.05.2021
В Челябинской области посевная преодолела экватор
19.05.2021
Открыт приём заявок на участие в форуме для профессиональных актёров Челябинской области
19.05.2021
Спасатели восьмые сутки ищут пропавшего в горах Абхазии уральского туриста
19.05.2021
Южноуральские спасатели приступили к рейдам по пляжам
19.05.2021
Ограничения и контроль сделали свое дело: озеро Тургояк стало чистым
Спасатели восьмые сутки ищут пропавшего в горах Абхазии уральского туриста
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021
В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
17.05.2021