Спасатели выловили плывущее по реке Урал тело

В Магнитогорске (Челябинская область) спасатели из реки Урал достали тело неизвестного. Причины смерти устанавливаются.

Проходя по мосту через реку Урал, житель Магнитогорска увидел, как по течению плывет предмет, очертания которого очень схожи с телом человека.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, с применением лодки провели поиск на акватории. Подозрения очевидца подтвердились.

«На середине реки, у набережной, в районе ул. Октябрьская, в 50 метрах от берега было действительно обнаружено тело погибшего мужчины, которое транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Личность погибшего, время и обстоятельства гибели устанавливаются.