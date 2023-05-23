Спасатели выловили плывущее по реке Урал тело

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июня 2023 года между Челябинском и Троицком запустят дополнительный пригородный поезд.
23.05.2023

Между Челябинском и Троицком запустят дополнительную электричку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске и ряде городов области сохраняется дымка от ландшафтных пожаров в соседних регионах
23.05.2023

Ряд городов Челябинской области остается в дымке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в призе
22.05.2023

НМУ в Челябинской области сохранятся до вечера 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 22 мая, в Челябинске зарегистрировано повышенное содержание сероводорода в воздухе
22.05.2023

В понедельник содержание сероводорода в воздухе Челябинске превышает норму в два раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Героический челябинец Юрий Гагарин, участвующий в специальной военной опера
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
22.05.2023

Юрий Гагарин: «Очень хорошо горят укроповские БМП от наших РПГ»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2023

Осужден подпольный оружейник из Чебаркуля, задержанный ФСБ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2023

Южноуральцы смогут передать привет родным из Парижа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2023

В Челябинске на месяц закрыли движение по улицы Клары Цеткин
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2023

Спасатели выловили плывущее по реке Урал тело
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2023

Вымогатели денег у военнослужащих, задержанные ФСБ, отправились в колонию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2023

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утонул мужчина
Поисково-спасательная служба Челябинской области
Происшествия
23.05.2023 10:39
Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасатели выловили плывущее по реке Урал тело

В Магнитогорске (Челябинская область) спасатели из реки Урал достали тело неизвестного. Причины смерти устанавливаются.

Проходя по мосту через реку Урал, житель Магнитогорска увидел, как по течению плывет предмет, очертания которого очень схожи с телом человека.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, с применением лодки провели поиск на акватории. Подозрения очевидца подтвердились.

«На середине реки, у набережной, в районе ул. Октябрьская, в 50 метрах от берега было действительно обнаружено тело погибшего мужчины, которое транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Личность погибшего, время и обстоятельства гибели устанавливаются.

утонул мужчина
Поисково-спасательная служба Челябинской области
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24.07.2017

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Происшествия

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Октябрьский район (Челябинская область), который в последние годы неплохо развивается, в ближайше
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17.05.2023
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июня 2023 года между Челябинском и Троицком запустят дополнительный пригородный поезд.
23.05.2023

Между Челябинском и Троицком запустят дополнительную электричку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске и ряде городов области сохраняется дымка от ландшафтных пожаров в соседних регионах
23.05.2023

Ряд городов Челябинской области остается в дымке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в призе
22.05.2023

НМУ в Челябинской области сохранятся до вечера 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 22 мая, в Челябинске зарегистрировано повышенное содержание сероводорода в воздухе
22.05.2023

В понедельник содержание сероводорода в воздухе Челябинске превышает норму в два раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Героический челябинец Юрий Гагарин, участвующий в специальной военной опера
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23.05.2023 10:23

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18.05.2023 17:42

В Магнитогорске к делу о наезде автомобиля на двух юных сестер подключилась прокуратура

18.05.2023 17:30

Новую пешеходную зону проспекта Победы посетили прокурор и глава Курчатовского района