Спасателям пришлось эвакуировать спортсменов с озера Тургояк

В Челябинской области во время проведения заплывов на мероприятии X-WATERS Ural 2021 на озере Тургояк начался шторм. Спасатели в течение нескольких часов эвакуировали спортсменов, сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Инцидент случился десятого июля. Спустя несколько часов после первых стартов, на которые вышли более 50 человек, на Тургояке начался шторм. На озере поднялся сильный ветер, а высота волны доходила до метра. Пошел дождь, и понизилась температура.

Некоторые пловцы вышли на берег самостоятельно. Но большая группа спортсменов была в трех километрах от суши.