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Стартовал суд над челябинцами, обвиняемыми в убийстве девушки из-за авто

Сегодня, 9 декабря, в Свердловском областном суде начали рассматривать уголовное дело об убийстве 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной во время продажи своей машины Audi Q5. На скамье подсудимых – жители Челябинской области – двое мужчин 30 и 43 лет, а также 32-летняя женщина.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Свердловского областного суда, сегодня подсудимым огласили обвинительное заключение.

«Подсудимые просились под домашний арест, - рассказали в пресс-службе суда. – Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 мая».

По данным следствия, преступный план у сообщников возник в сентябре прошлого года. Они нашли в Интернете объявление Ксении Каторгиной о продаже автомобиля Audi Q5. В начале октября единственная сообщница договорилась о встрече с девушкой.

Подсудимая, сославшись на мнимую беременность, попросила Ксению самой приехать к ней, чтобы показать машину. Ничего не подозревающая девушка согласилась на предложение и 10 октября прибыла к дому на улице Новаторов.

«К данному преступлению, совершенному в Екатеринбурге, сообщники готовились особенно тщательно, продумав все детали нападения, а также приобретя для нейтрализации своей предполагаемой жертвы электрошокер, нож и пластиковые хомуты», - говорится на сайте СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, сообщники расправились с Ксенией, ее тело сбросили в колодец, а иномарку стоимостью 700 тысяч рублей перегнали в Челябинск. В областном центре им удалось продать машину за 350 тысяч рублей.

Объем уголовного дела составил 11 томов, а обвинительное заключение – более 300 страниц.

Вместе с тем, это не все вменяемые подсудимым преступления.

В сентябре 2019 года троица, находясь в Копейске, похитила мать обвиняемой. Злоумышленники заманили ее в машину, вывезли в сады и начали вымогать у нее 400 тысяч рублей. Потерпевшей в итоге удалось вырваться из рук похитителей и сбежать домой.

Таким образом, жители Копейска в зависимости от роли каждого в инкриминируемых преступлениях обвиняются в убийстве группой лиц по предварительному сговору, сопряженному с разбоем (п.п.«ж»,«з» ч.2 ст.105 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п.«а» ч.3 ст.111 УК РФ), разбое (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ), похищении человека из корыстных побуждений (п.п.«а»,«в»,«г»,«ж»,«з» ч.2 ст.126 УК РФ), вымогательстве (п.п.«а»,«в»,«г» ч.2 ст.163 УК РФ), хищении чужого имущества (ч.3 ст.159 УК РФ), присвоении чужого имущества (ч.3 ст.160 УК РФ).