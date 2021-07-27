Сто процентов прибыли оказались обманом

В полицию Магнитогорска (Челябинская область) обратились несколько человек с одинаковыми заявлениями - всем потерпевшим, а это в основном молодые люди, была обещана 100% прибыль от суммы вложений.

Молодая девушка, накопив денежные средства, решила выгодно их вложить. Объявление об этом она нашла в одной из социальных сетей. Предложение было очень заманчивым: вкладываете 1000 рублей - получаете 2000 рублей.

«В силу молодости и доверчивости жительница нашего города все свои сбережения перевела незнакомцу, лишившись 46000 рублей. В дальнейшем страничка предприимчивого незнакомца была удалена. А потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас молодое поколение очень хочет иметь свои карманные деньги. Они работают летом, им хочется выгодно вложить, но порой нашим молодым людям просто не хватает родительского совета: прибыль 100% - заманчивое предложение, но скорее всего - это обман», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

И таких примеров в Магнитогорске уже десятки.

Полицейские предупреждают, что прежде чем вкладывать свои сбережения в инвестиции, необходимо внимательно изучить информацию, почитать отзывы и не торопиться доверять тому, что предлагают незнакомые люди.