Стреляли по глазам и гоняли по сугробам: в Нагайбакском районе два живодера издевались над собакой

В селе Березовая роща Нагайбакского района (Челябинская область) два живодера стреляли из ружья собаке в глаза, давали ей уйти по сугробам, догоняли и снова стреляли. В ситуации разбирается полиция.

Как сообщили волонтеры, в Магнитогорске в соцсети выложили видео расправы над бездомным беспомощным псом, где, предположительно два брата Сергей и Евгений Коробовы, снимали изуверский расстрел его. Они сами снимали это на видео и выложили в сеть. Сейчас видео перенесли в закрытую группу «Магнитогоск без цензуры».

«Мы, неравнодушные жители Магнитогорска, требуем обратить внимание полиции и прокуратуры на факт бесчеловечного отношения к живому существу, и наказать по всей строгости закона живодеров», - сообщили местные жители.

Написано заявление в полицию, они зарегистрировано.

Как сообщили в региональном полицейском главке, по данному факту проводится проверка, по ее результатом будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.