Суд не выпустил челябинского депутата Ершова из СИЗО

Центральный районный суд Челябинска вчера, 28 апреля, продлил меру пресечения в виде заключения под стражу депутату Курчатовского районного совета Вячеславу Ершову.

В СИЗО обвиняемый в даче взятки депутат пробудет до третьего июля текущего года, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По ее словам, прокурор поддержал в суде ходатайство следственного органа о необходимости продления Ершову срока пребывания в изоляторе. Сторона защиты, в свою очередь, настаивала на избрании своему подопечному меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, третьего марта текущего года челябинские силовики задержали районного депутата Ершова при передаче взятки в значительном размере сотруднику государственного казенного учреждения за совершение незаконных действий по выдаче разрешительной документации (пятого марта Ершова отправили в СИЗО).

По данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 291 УК РФ «Дача взятки».

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, осуществляющие оперативное сопровождение уголовного дела.