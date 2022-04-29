29.04.2022
Ограничение движения в Челябинске
29.04.2022
ММК-ЛМЗ реализовал первый в России трехсторонний специальный инвестиционный контракт
29.04.2022
Челябинским ветеранам Великой Отечественной войны вручат именные открытки с Днем Победы
29.04.2022
В нацпарке «Зигальга» зацвела сон-трава
28.04.2022
С 10 мая начнутся проверки готовности детских лагерей всех форм собственности
28.04.2022
Владимир Мякуш в числе первых отмечен знаком «Почетный депутат ЗСО Челябинской области»
Суд не выпустил челябинского депутата Ершова из СИЗО
27.04.2022
Замглавы минздрава Челябинской области не выпустили из СИЗО
26.04.2022
Челябинские таможенники совместно с ФСБ задержали контрабандиста военной продукции
26.04.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области установили лжеминеров
25.04.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли мошенничество в сфере образования
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022