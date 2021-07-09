Суд рассмотрит дело вымогателей, похитивших у военнослужащих имущества на 1,3 миллиона

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении пятерых человек, обвиняемых в вымогательстве, разбое, угоне и мошенничестве.

Сумма причиненного ущерба 32 потерпевшим составила свыше 1,3 миллиона рублей, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«По версии следствия обвиняемые, действуя организованной группой, в разном соучастии, находясь на территории Чебаркуля и Миасса в период 2018-2020 годов совершили вымогательства с применением насилия, угон автомобиля «Шевроле Круз», разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, а также мошенничество в отношении военнослужащих, проходящих службу по контракту в танковой дивизии, дислоцированной в Чебаркуле», - рассказала Мамаева.

Уголовное дело возбудили по материалам проверки УФСБ России по Челябинской области.

Соучастников обвиняют по пунктам «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), части 3 статьи 162 УК РФ (разбой), пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ (угон), части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело расследовано в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, направлено прокуратурой в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.