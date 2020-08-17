Суд сжалился над полицейским из Верхнеуральского района, который пытался «отмазать» пьяного сотрудника ГУФСИН
Суд изменил наказание бывшему замначальнику полиции Верхнеуральского района (Челябинская область) Данияра Кудабаева, который пытался помочь сотруднику ГУФСИН, пойманному пьяным за рулем.
Сегодня, 17 августа, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Данияра Кудабаева, изменил приговор Верхнеуральского районного суда Челябинской области от 22 июня 2020 года. Данным приговором он был признан виновным в превышении должностных полномочий.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», замначальника полиции Верхнеуральского района (Челябинская область) Данияр Кудабаев сказал подчиненным вместо пьяного сотрудника службы исполнения наказаний направить на медицинское освидетельствование другого человека.
Полицейскому было назначено наказание в виде лишения права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в указанных органах, сроком на три года.
«Суд апелляционной инстанции признал неустановленным одно из таких последствий преступных действий осужденного, как нарушение прав и законных интересов организаций. В связи с этим исключил данное общественно опасное последствие из приговора и смягчил наказание, назначив Кудабаеву штраф в размере 70 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.
Несмотря на смягчение наказания вернуться на работу в правоохранительные органы Данияр Кудабаев не сможет.
Приговор вступил в законную силу, но может быть обжалован в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.
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