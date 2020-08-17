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Суд сжалился над полицейским из Верхнеуральского района, который пытался «отмазать» пьяного сотрудника ГУФСИН

Происшествия
Сегодня, 14:15
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Автор: 
Инна Шемаева

Суд изменил наказание бывшему замначальнику полиции Верхнеуральского района (Челябинская область) Данияра Кудабаева, который пытался помочь сотруднику ГУФСИН, пойманному пьяным за рулем.

Сегодня, 17 августа, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Данияра Кудабаева, изменил приговор Верхнеуральского районного суда Челябинской области от 22 июня 2020 года. Данным приговором он был признан виновным в превышении должностных полномочий.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ»,  замначальника полиции Верхнеуральского района (Челябинская область) Данияр Кудабаев сказал подчиненным вместо пьяного сотрудника службы исполнения наказаний направить на медицинское освидетельствование другого человека.

Полицейскому было назначено наказание в виде лишения права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в указанных органах, сроком на три года.

«Суд апелляционной инстанции признал неустановленным одно из таких последствий преступных действий осужденного, как нарушение прав и законных интересов организаций. В связи с этим исключил данное общественно опасное последствие из приговора и смягчил наказание, назначив Кудабаеву штраф в размере 70 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Несмотря на смягчение наказания вернуться на работу в правоохранительные органы Данияр Кудабаев не сможет.

Приговор вступил в законную силу, но может быть обжалован в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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