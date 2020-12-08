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Суд вынес приговор 14 южноуральцам, похитившим нефти на 128 млн руб

В Челябинской области вынесен приговор 14 местным жителям, которые похитили более восьми тысяч тонн нефти на 128 миллионов рублей. По данным следствия, они делали незаконные врезки на магистральных нефтепроводах, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР региона Владимир Шишков.

Суд установил, что южноуральцы сливали нефть с 2016 по 2017 годы. Они делали незаконные врезки в магистральных нефтепроводах «Уфа-Петропавловск», «Уфа-Омск», «Нижневартовск-Курган-Куйбышев».

По ходатайству следователя СК суд арестовал квартиры и земельные участки, автомобили и деньги на банковских счетах обвиняемых.

Для установления причастности к преступлению следователь СК назначил и провел более 10 экспертиз, включая химическую, дактилоскопическую, биологическую и другие. В рамках расследования уголовного дела было допрошено 50 свидетелей.

«Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемых к совершенным преступлению, совершенному в условиях неочевидности, - пояснил Шишков. - Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области».

Южноуральцев признали виновными в покушении на кражу группой лиц в особо крупном размере (ч.3 ст.30, п.п.«а,б» ч.4 ст.158 УК РФ), краже организованной группой в особо крупном размере (п.п.«а,б» ч.4 ст.158 УК РФ), легализации денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления (ч.1 ст.174.1 УК РФ), самовольном подключении к нефтепроводам (п.«б» ч.2 ст.215.3 УК РФ).

Суд приговорил каждого из обвиняемых к наказанию в соответствии со степенью участия в преступлении: от одного года четырех месяцев лишения свободы условно до четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.