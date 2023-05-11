11.05.2023
Владимир Путин назначил председателей трех судов в Челябинской области
11.05.2023
Посылки в зону СВО теперь можно отправить бесплатно
11.05.2023
В Челябинске с 15 мая по проспекту Победы перестанут ходить трамваи
11.05.2023
Судьба экс-главы Катав-Ивановского района решится на следующей неделе
11.05.2023
«Только бы они остались живы…»: пожилая челябинка перевела все свои сбережения на бронежилеты бойцам
11.05.2023
В Челябинской области стартует эколого-патриотическая акция помощи участникам СВО
Судьба экс-главы Катав-Ивановского района решится на следующей неделе
02.02.2023
Елену Селищеву отпустили домой вслед за Александром Кузнецовым
26.01.2023
Бизнесмену-мошеннику, строившему биатлонный комплекс, не удалось смягчить приговор
11.03.2021
В Верхнем Уфалее завели дело о хищении 1,3 миллиона при строительстве очистных сооружений
23.05.2017
Есенин похитил более восьми миллионов при реконструкции детсада
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023