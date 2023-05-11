Судьба экс-главы Катав-Ивановского района решится на следующей неделе

Менее недели осталось до момента вынесения приговора бывшему главе Катав-Ивановского муниципального района (Челябинская область) Евгению Киршину, которого обвиняют в присвоении крупной суммы денег из бюджета. Суд назначен на 16 мая.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», экс-главе Катав-Ивановского района Евгению Киршину грозит четыре года в колонии. По версии следствия, в период с декабря 2013 года по январь 2021 года он совершил хищение бюджетных денежных средств путем издания незаконных распоряжений о единоличном премировании себя. На основании этих распоряжений на расчетный счет обвиняемого было перечислено более одного миллиона рублей.

Напомним, гособвинитель попросил суд отправить бывшего главу в колонию на четыре года, а также оштрафовать на триста тысяч рублей, лишить его права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на два года.

Решение суда будет оглашено 16 мая в десять часов утра.

Добавим, это далеко не первый высокопоставленный служащий Катав-Ивановского района, который стал фигурантом уголовного дела. Евгений Киршин на посту главы Катав-Ивановского района является предшественником Николая Шимановича, который также является фигурантом уголовного дела – о мошенничестве. Сейчас он находится под домашним арестом.