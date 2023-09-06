Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный

Прокуратура Катав-Ивановского городского округа Челябинской области провела проверку на участке автомобильной дороги от поселка Тюлюк до поселка Александровка, где в результате разлива рек и ручьев в начале этой недели смыло мост. Главе Тюлюкского сельского поселения Петру Черному и администрации Катав-Ивановского района внесено срочное представление об устранении нарушений. Власти обещают восстановить мост до конца текущей недели.

Как сообщили в областном надзорном ведомстве, Катав-Ивановская городская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения в связи с разливом реки и разрушением моста.

«Установлено, что вследствие продолжительных ливней в ненадлежащее состояние пришел участок автомобильной дороги, проходящий через Большой каменный ручей, соединяющий с. Александровка и с. Тюлюк», - сообщили в областном надзорном ведомстве. В результате жители села Александровка оказались отрезанными от остальных населенных пунктов района.

В связи с допущенными нарушениями главе Тюлюкского сельского поселения и администрации Катав-Ивановского района городской прокуратурой внесено представление об устранении нарушений и восстановление полноценного движения на данном участке дороги.

Глава Катав-Ивановского муниципального района Николай Шиманович на прошедшем в районной администрации совещании с главами поселений отметил, что мост должны восстановить до конца недели.

«Материалы для ремонта уже закуплены, — было сказано на совещании. — В настоящее время за счет средств местного бюджета осуществляются мероприятия по восстановлению поврежденного участка дороги. Для пешеходов оборудована временная переправа — деревянный настил, а автомобили проезжают по реке вброд».

Работы по устранению ЧП на участке дороги в Александровку и восстановление полноценного движения через Большой Каменный ручей, ставший причиной разрушения моста, находятся на непосредственном контроле Катав-Ивановской городской прокуратуры.

Напомним, что уровень воды в горных реках на территории национального парка «Зигальга» резко поднялся в конце прошлой недели в результате обильных дождей. Вслед за рекой Юрюзань переполнился и Большой Каменный ручей, через который проходит дорога в Александровку. Бурным потоком воды смыло мост, через который проходит единственная дорога, соединяющая поселок с соседними населенными пунктами. Местные жители оказались в изоляции от «большой земли».

Сейчас ливни прекратились, и по информации уральского Гидрометцентра до ближайших выходных сильных осадков по области не ожидается, поэтому уровень воды в реках и ручьях Катав-Ивановского района постепенно приходит в норму.