06.09.2023
В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»
06.09.2023
Агентство проводит розыгрыш билетов в кино
06.09.2023
Дело четырех южноуральцев, сжигавших дома ради страховки, отправлено в суд
06.09.2023
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на выставку о верблюдах
05.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 сентября (18+)
05.09.2023
В Челябинске наградят победителей всероссийского фестиваля кинотворчества осужденных «Надежда»
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
Прокуратура провела проверку в связи с разрушением моста к поселку Александровка
02.05.2023
Экс-главу Катав-Ивановского района Евгения Киршина могут посадить на четыре года
04.04.2023
На территории Катав-Ивановского района ввели особый противопожарный режим
26.05.2021
Мост в Меседе, на который пожаловались Текслеру, закрыли и будут ремонтировать
20.04.2021
В Юрюзани вандалы разгромили более шести десятков могил на кладбище
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023