Глава Катав-Ивановского района отправлен под домашний арест

Сегодня, шестого апреля, Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главе Катав-Ивановского муниципального района (Челябинская область) Николаю Шимановичу, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве.

По версии следствия, в период с июля 2019 года по январь 2021 года Николай Шиманович, являясь адвокатом, похитил денежные средства в сумме более 4,4 миллиона рублей, принадлежащие коммерческой организации, интересы которой он представлял и в отношении которой было открыто конкурсное производство, не внеся денежные средства в конкурсную массу после реализации векселя.

«Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал в полном объеме. Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до четвертого июня 2023 года», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович был задержан четвертого апреля, сегодня ему было предъявлено обвинение в мошенничестве (часть вторая статьи 159 УК РФ) и вынесена мера пресечения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России.