Супруги из Карталов перевели лжесотрудникам Сбербанка полтора миллиона рублей

Супруги из Карталов (Челябинская область) поверили в истории об оформленных на них кредитах, о которых им сообщили якобы сотрудники Сбербанка. В итоге они лишились порядка полутора миллиона рублей.

Сотрудники полиции Южного Урала постоянно жителям региона о случаях мошенничества, а также о мерах предосторожности, которые помогут избежать обмана. Однако, несмотря на многочисленные предупреждения, они по-прежнему доверяют незнакомцам, которые звонят по телефону и представляются сотрудниками Сбербанка.

В полицию Карталов обратилась супружеская пара с заявлением о мошенничестве. Глава семейства сообщил, что ему позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Сбербанка.

«Звонивший сообщил, что мошенники оформили кредит в размере 1 500 000 рублей на его имя и совершают операции по переводу данных денежных средств на сторонние счета. Он также сказал, что для предотвращения несанкционированных действий, необходимо срочно снять данную сумму со своей карты и перевести денежные средства на безопасные счета», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Звонивший мужчина также сказал, что блокировать действия мошенников карталинец сможет только в Магнитогорске, так как в банкоматах Карталов недостаточно средств для совершения данных операций. Лжесотрудник банка находился на связи с карталинцем на протяжении всего пути в Магнитогорск, где мужчина снял и совершил более 100 операций, переведя денежные средства на указанные счета.

«Позже незнакомец сообщил, что в результате данной блокировки мошенники предпринимают попытки завладеть денежными средствами супруги карталинца. Находившаяся рядом женщина зашла в онлайн банк и совершила перевод денежных средств в размере 160 000 рублей на якобы безопасный счет», - добавили в региональном полицейском главке.

Аналогичному обману подверглись два жителя Челябинской области. Они лишились порядка 400 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Аферисты пока не найдены.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что при поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, следует прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.