Свидание вслепую обошлось челябинцу почти 150 тысяч рублей

Житель Челябинска хотел любви, но не просто не получил радости от общения с прекрасной незнакомкой, но еще и лишился денег.

В полицию Ленинского района Челябинска обратился местный житель, который рассказал, как незнакомка лишила его денег.

Парень познакомился в соцсетях с девушкой. Она предложила ему встретится и вместе сходить в театр. Он согласился. Дама скинула молодому человеку ссылку якобы для покупки билетов онлайн.

«После того, как челябинец зашел на этот ресурс и ввел данные своей банковской карты, с его счета произошло десять списаний на общую сумму порядка 145 тысяч рублей. Узнав об успешных транзакциях, новая знакомая перестала выходить на связь и удалила свой аккаунт», - сообщили в полиции Челябинска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции напоминают, что нельзя передавать персональные данные банковских карт и кодов из смс-сообщений посторонним. Не переходите по ссылкам, которые вы получаете в мессенджерах от незнакомцев. Как правило, они ведут на сторонние ресурсы, предназначенные для кражи денег и реквизитов банковских карт.

Если вы стали жертвой мошенников, сразу обращайтесь в полицию.