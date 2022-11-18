18.11.2022
ММК получил благодарность спецкомиссии всероссийского экологического конкурса
18.11.2022
Первички Российского движения детей и молодежи создают в Челябинской области
18.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
18.11.2022
Семейные МФЦ откроются в Челябинской области в декабре
18.11.2022
«Чайф» воспел челябинский метеорит и работника Исторического музея Юрия Богатенкова
18.11.2022
Свидание вслепую обошлось челябинцу почти 150 тысяч рублей
Свидание вслепую обошлось челябинцу почти 150 тысяч рублей
17.11.2022
Аферисты обучают южноуральцев «финансовой грамотности»
15.11.2022
Пенсионерка из Озерска «инвестировала» в мошенников почти три миллиона рублей
11.11.2022
Пожилую жительницу Коркинского района «развели» по схеме «Сообщение от знакомой»
01.11.2022
Полицейские помогли сохранить деньги челябинке
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022