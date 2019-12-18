Таксист из Челябинска под видом родителя грабил детские сады

В дежурную часть полиции Верхнего Уфалея (Челябинская область) поступило два сообщения из детских садов, расположенных в микрорайонах «Центральный» и «Спартак», о краже ноутбуков и денежных средств из групп. Общий материальный ущерб составил свыше 53 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан полицейскими в Сосновском районе. Им оказался ранее судимый 39-летний таксист из Челябинска.

«Осуществляя поездки по городам и районам Челябинской области, он доставил клиента в Верхний Уфалей и, воспользовавшись тем, что с 16 до 17 часов воспитатели и дети находились на прогулке, под видом родителя заходил в помещения и совершал кражи», - сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального полицейского главка Григорий Макеев.

Сотрудниками полиции установлена причастность таксиста к совершению аналогичных преступлений и в других населенных пунктах области. Вор «наследил» в Сосновском районе, Чебаркуле и Копейске. Стражи порядка не исключают, что преступных эпизодов может быть значительно больше.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Мужчина заключен под стражу.